Galette des rois et clash municipaux (du 8 au 14 janvier 2018)

C'est la rentrée... et la semaine des galettes. Au boulot, à l'école ou dans votre salle des fêtes préférée, ça va tirer les rois dans tous les sens. L'Agenda du Loisir Français vous a trouvé un plan galette. Un seul. Mais quel plan !



Au menu, aussi, de ce nouvel épisode, un plongée dans les conseils municipaux de France - Henry Michel en a écouté des heures sur YouTube : ça clashe plus que sur NRJ 12 - et une sélection des meilleures soirées Facebook.



N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience des bons plans de l'Agenda du Loisir Français sur iTunes ou sur les réseaux sociaux.