Coup de tatane végane

Temps de lecture: 14 min

Résumé des épisodes précédents:

En situation délicate après la bronca contre les prélèvements ADN obligatoires, Ghislain tente le tout pour le tout pour rester au pouvoir. Une source crédible alerte Najwa d'un danger, elle doit, pour en savoir plus, se rendre dans un campement alternatif d'opposants à Pivi qui vivent hors des radars du système: les Oradars.

«Un fait est comme un sac: vide, il ne tient pas debout. Pour qu'il tienne debout, il faut d'abord y faire entrer la raison et les sentiments qui l'ont déterminé.»

— Luigi Pirandello, Six Personnages en quête d'auteur (1921)

La toile cirée d'un beige douteux reflète la lumière de l'abat-jour en auréoles orangées. Najwa ramène machinalement les miettes sur la nappe en petit tas devant elle, cherchant à tirer les conséquences de ce qu'Askip vient de lâcher. Birgit et Fouinasse boivent en silence leur bol de mauvais café. Ghislain, contrarié de devoir patienter avec ces hippies, s'est collé à la fenêtre, bras croisés, et observe le froid de la nuit vivre ses dernières minutes. Planent au ras du sol des traînées fantomatiques qui, malgré leurs zigzags désespérés entre les pissenlits pour échapper au jour qui point, s'évanouissent l'une après l'autre. Brume laiteuse fascinante que, sa vie étant ce qu'elle est, Ghislain croise plus fréquemment dans son congélateur qu'en pleine nature. Un homme traverse la cour, extirpe un poing de sa laine polaire pour frapper à la porte et entre en essuyant ses espadrilles. «Ouhla, ça, c'est de la tatane végane. Fabrication locale», grince intérieurement Ghislain.

Askip Maxime! Te voilà. J'étais en train d'expliquer à nos invités qu'aucun scénario de fin n'a été codé pour l'Algorithme… Maxime Et c'est embêtant. Surtout pour eux. Askip C'est ce que je leur disais aussi. Najwa Vous faisiez partie de l'équipe qui a codé Pivi avec Askip? Maxime Pas directement, non. Mais j'en ai sans doute débugué quelques lignes pour le compte de sous-traitants, je sais jamais trop à quoi je participe…

Maxime, petit trentenaire trapu, doit se hisser sur la pointe des pieds pour attraper un bol dans le placard. Il se laisse retomber, prend une cuillère dans le tiroir, du café dans la boîte, de l'eau chaude dans la bouilloire et s'assoit à table avec le tout.

Askip Maxime est un électron libre. Une pointure qu'on contacte quand on ne parvient pas à résoudre un problème. Ghislain Enchanté. Mais Najwa et moi avons encore pas mal de route pour rentrer à Paris, pourrait-on en venir aux faits? Maxime Rassurez-vous, mon conseil tient en un mot: démissionnez. Tous les deux.

Najwa, surprise, arrête de remuer son petit tas de miettes du doigt.

Najwa Pardon? Askip C'est la seule solution. Renoncez tant qu'il est temps. Comme on l'a fait, nous. Plus aucun contact avec Pivi. Plus de hacking, plus de provoc, plus rien d'illégal. Trop dangereux. Ghislain Mais pourquoi? Je n'ai aucune envie de vivre en baba cool avec vous, je vous préviens. Maxime Ça tombe bien, nous non plus… Askip Je vous explique. C'est assez simple. Nous, on n'a pas codé de scénario de fin pour Pivi. Et vous, vous venez de proposer devant la France entière de le débrancher et d'assurer personnellement la transition. Je me trompe? Ghislain Non. Pour des ermites, vous êtes bien informés. Maxime Réfléchissez au lieu de la ramener non-stop! Comment va répliquer le logiciel, à votre avis? Pourquoi je me retrouve à vivre ici, en ermite comme vous dites? Pourquoi j'ai raccroché? Vous vouliez en venir aux faits? J'étudie depuis le début les boîtes privées et les structures qui ont décidé de s'en remettre à un logiciel: Coca-Cola, le Comité international olympique ou les studios Universal, pour ne citer qu'elles. Figurez-vous que leurs systèmes commencent à se retourner contre les employés qui leur déplaisent. Les éléments qui les empêchent de maximiser les potentiels, pour voir les choses comme un algorithme. Mes dernières données prouvent un harcèlement de plus en plus intrusif: bridage de la connexion internet, rendez-vous qui sautent du planning, augmentations refusées, minage de moral par filtres web qui cachent certaines infos et en imposent d'autres… Ghislain Je vous coupe, je sais déjà que les ordis sont des saloperies. Vous avez fait rouler cette pauvre Najwa toute la nuit parce que Pivi… Quoi? Va bidouiller nos réveils? Glisser des chansons d'Aglaé dans nos playlists? Maxime J'avais pas fini. Parce qu'avec Pivi, le souci, c'est qu'on a réhabilité la peine de mort.

Najwa fronce les sourcils. Le sourire de Ghislain se glace, son visage pâlit malgré la lumière orangée de l'abat-jour. Fouinasse se lève dans le silence pesant, fouille dans un placard, en sort une bouteille sans étiquette, la pose sur la toile cirée. Il se retourne pour saisir six verres qu'il aligne près de la boisson translucide. Quand il verse, l'odeur qui s'échappe des récipients de cantine confirme les craintes de Najwa: de l'eau-de-vie. Elle refuse le verre, d'un trait Ghislain descend le sien de moitié.

Ghislain D'accord. J'écoute. Reprenez lentement. Votre code a tourné vicieux au point de vouloir nous buter? Mais il n'a pas le droit. Y a encore des juges dans ce pays. Askip Pour combien de temps? C'est déjà Pivi qui rédige les réquisitions du Parquet… Maxime Il pourrait même décider de se passer de la Justice. Raison d'État. Couic! Najwa Mais sous quel prétexte? Non… Pivi? Vous êtes trop restés avec cette gnôle, à vous monter la tête. Ghislain J'ai compris. Ils essaient de nous faire peur. Najwa, on rentre, c'est des foutaises. Quelqu'un les a payés pour qu'on abandonne le Totem. Maxime Ah non! Pas votre numéro de parano, j'ai pas la patience. On a tous vu vos vidéos quand on avait internet, ça suffit. On vous dit la vérité. Askip a peur pour Najwa, ça avait l'air important pour lui qu'on vous prévienne, maintenant vous faites ce que vous voulez. Ghislain Ah, c'était pour soulager vos consciences. Vous codez des monstres, vous broyez les Français pour vous faire un billet et vous croyez qu'avec un petit mea culpa et trois séances de yoga, vous allez… Fouinasse Je rêve où ce vieux réac vient nous faire la morale chez nous?

Un sourire acerbe se dessine sur le visage de Ghislain, Askip intervient avant qu'il ne réplique.

Askip Du calme. Personne ici n'est fan de Ghislain de Neuville, mais on ne l'a pas fait venir pour régler nos comptes. Les faits. Ghislain Voilà. Les faits, s'il vous plaît. Et puis on rentre. Najwa Attendez. Askip, de quoi tu voulais me prévenir exactement. Askip Qu'après le dernier discours du Totem, en toute logique, il y a de grandes chances que vous soyez tous les deux classés «terroristes».

Ghislain s'étouffe avec la fin de son verre, s'essuie avec sa manche. La main de Najwa qui jouait avec les miettes les balaye jusqu'au bord de la table, elles tombent en neige beige sur le sol crasseux.

Najwa Moi, terroriste? J'ai rien à voir là-dedans! Askip Malheureusement… Un: l'Algorithme retient que tu aides le Totem au quotidien. Deux: il constate que les discours de Ghislain risquent de mener à des manifestations violentes. Quelle conclusion, selon toi? C'est à cause de moi si tu bosses pour Pivi, s'il t'arrivait quoi que ce soit, je ne me le pardonnerais jamais.

Najwa hoche la tête, incrédule. Démissionner en catastrophe, sans indemnités, après toutes ces galères, alors qu'elle vient de visiter un duplex dans le VIIIe arrondissement?

Askip Ghislain, je m'en fous, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais toi, fuis. Loin de Pivi.

Najwa fait craquer ses phalanges, les yeux perdus sur la toile cirée. Si la révolution qu'elle soutient finit dans le sang, dans son propre sang qui plus est, peut-être faut-il renoncer au duplex. Elle note que Ghislain a perdu son air moqueur. Contrarié, il reprend sa pose près de la fenêtre, pousse du doigt les rideaux en dentelle pour observer la cour.

Ghislain Ça ne tient pas debout, vos accusations de terrorisme. Plus patriote que moi, tu meurs. Votre Pivi le sait bien. Maxime Je ne sais plus qui disait: «Il n'y pas d'amour, seulement des preuves d'amour.» Bah un algorithme, c'est pareil. Vos motivations profondes… Seul compte le mouvement. Il ne peut enregistrer que cela, des mouvements. N'importe lesquels, virtuels ou réels. Tous stockés avec la même considération. Débarrassés de leurs auteurs. Des pouces en l'air, des émojis en colère qui flottent seuls, désincarnés. Voilà sur quoi Pivi fonde ses vérités absolues. Vous devriez vous méfier.

Ghislain quitte sa position à la fenêtre pour poser son verre sur la table dans un bruit sourd.

Ghislain Et si… On faisait tomber Pivi ensemble? Pour de bon. Avant que tout ne dégénère? Je fais une vidéo, vous témoignez tous, après chacun de nous répondra à tous les médias possibles.

Maxime explose d'un rire qui se propage chez Birgit et Fouinasse. Najwa les dévisage, surprise, interroge Askip du regard.

Askip Vous ne voulez pas comprendre. C'est la première fois qu'une IA a le choix de tuer. Ce n'est qu'une option, nous n'en savons rien, mais la seule possibilité d'une boucherie… Comment dire… Devrait vous suffire à partir en courant, non?

Askip lève son verre de gnôle brièvement, le torpille dans une grimace. Birgit laisse échapper un mot dans une langue étrange en finissant le sien. Ghislain n'est pas beaucoup plus vieux qu'eux mais la fracture s'est produite durant cette décennie qui les sépare: ceux nés avant internet et ceux nés avec internet. Trop occupée à trouver sa place dans le XXe siècle, traitant de feignasses démobilisées les plus jeunes devant leurs consoles, la génération de Ghislain a raté l'entrée dans le nouveau millénaire. Une porte virtuelle qui se tenait là, dans un coin du salon, invisible aux yeux des vieux cons. Fouinasse remet les verres à niveau régulièrement. Ghislain le soupçonne de fomenter lui-même ce tord-boyaux dans la grange.

Maxime Vous voilà prévenus. Nous, on va vivre peinards dans ce hameau avec ceux qui veulent vivre peinards… Fouinasse Et y en aura de plus en plus. Les gens commencent à comprendre que ça craint, ils sont pas débiles. Y a des communautés qui se créent partout. Maxime Même à Paris, j'ai entendu, dans les parcs, des rendez-vous pour passer l'après-midi sans portable. C'est un début. Fouinasse Ah non, à Paris, t'as aussi des vrais radicaux maintenant! Ils ont récupéré l'ancienne «colline du crack». Tu vois, Porte de la Chapelle, la butte coincée entre les échangeurs de l'A1 et les bretelles du périph? Maxime J'y suis jamais allé mais j'ai vu des photos, oui, avant de déconnecter: palettes, bâches bleues, tentes vertes, planches de meubles Ikea, des vélos, des dessins partout… Hashtag #SaccagePivi. Fouinasse La résistance populaire s'organise!

Maxime opine du chef derrière ses cheveux graisseux qui ondulent par paquets. Askip, anxieux, observe Najwa du coin de l'œil en attendant sa décision. Les autres se taisent, le nez dans leurs bols vides ou faisant tourner leur verre machinalement. La scène serait risible, pense Ghislain, s'il n'y avait dans l'air, physiquement présente, cette tension. À moins que ce ne soient les ondes des brouilleurs… La pièce est pourtant chaleureuse à en être étouffante: tout ici rappelle une cuisine de grand-mère et les rideaux ne laissent passer que le plus agréable du soleil rasant. La gnôle commence à frapper aux tempes de Ghislain. «Finalement, se dit-il, la tension vient peut-être de là.»

Ghislain Eh bien, merci pour l'alerte. Najwa, on rentre? Najwa Lâchez-moi. J'essaye de tout comprendre. Askip… Tu regrettes de nous avoir débarrassés des politiques? Tu regrettes d'avoir codé ce bijou? On peut pas rattraper le coup? Tout le monde a oublié le cauchemar que c'était avant, ou quoi? Askip Non. Disons que… Je reste persuadé qu'un algorithme peut diriger un pays, mais s'en remettre à lui ne doit dispenser personne de ses responsabilités. Maxime La démocratie, c'est choisir qui on tiendra responsable. Ghislain Il se met à nous citer Socrate, maintenant… Maxime Non, ça vient de The West Wing. Vous pouvez pas connaître, c'est une série en couleur.

Najwa leur fait signe de cesser leur chamaillerie. Avec son regard noir, elle n'a pas besoin d'insister.

Najwa Qu'est-ce que ça veut dire? Askip Que ça arrange bien Whuzz de faire croire au robot autonome, au mythe de l'intelligence artificielle, alors qu'ils s'agitent derrière pour faire pencher la balance. C'est pour ça que j'ai raccroché. S'il est question de vie ou de mort, je ne fais pas spécialement confiance aux gars de la Silicon Valley pour trancher ces questions éthiques. Najwa Tu penses que Whuzz biaise le système? Van Buiten en personne? Askip Évidemment. Sinon les tests ADN n'auraient jamais été adoptés… Ghislain Je te l'avais dit! J'avais deviné… Najwa Exigeons plus de transparence. Askip La transparence, tu sais, c'est pas l'assurance que tout se passe bien. Maxime Grave. Tu vas montrer quoi? Les logiques de Pivi ne sont même pas transmissibles sous forme linéaire ou linguistique. Même entre spécialistes, quand on veut échanger, on utilise des métaphores d'animaux, c'est ce qu'on a trouvé de plus approchant. Pour le grand public, ce serait juste du charabia. Najwa Alors, comment on corrige le tir? Askip C'est trop tard, il fallait y penser avant. Maxime C'est la notion d'equity-by-design, vous connaissez? Ça signifie que l'équité de fonctionnement doit être prise en compte dès la conception de l'algo. Là, tout a été géré par Whuzz alors que les Français auraient dû débattre du design de leur algorithme, c'est-à-dire sa façon d'appréhender les choses, d'utiliser l'espace, de répartir les données...

Ghislain n'écoute plus. La cuisine s'est mise à ressembler à une nasse, il ressent l'envie de marcher au soleil, d'aller écouter la rivière cavaler. Il sort. Sans lunettes de soleil, les rayons jaune moutarde lui piquent les yeux. La route étroite renifle le goudron chaud, passe sur le pont puis s'enfonce à l'ombre des chênes. La rivière vrombit en contrebas, de grosses mouches bourdonnent, les sauterelles frictionnent leurs ailes: la nature en mode vibreur. Ghislain prend à droite, le bitume se lacère, laisse place à des gravillons, puis les gravillons s'effacent dans des ornières terreuses, enfin l'herbe reprend entièrement ses droits. Il s'allume une cigarette pour le seul plaisir oublié de fumer en déambulant. Pas de carrés peints sur le sol du Perche.

On croise très peu de gens, finalement, à la campagne. Ils sont soit cloîtrés chez eux, soit filant dans leur voiture projetant des gravillons. Ghislain souffle sa fumée de cigarette sur une abeille collante qui finit par aller butiner plus loin. Que va-t-il faire, si les geeks ont raison? Si Pivi veut sa peau? Militer soudainement contre la peine de mort? S'enfuir? Il ne peut prendre ni l'avion, ni le train, ni le bus: payer un billet, c'est alerter Pivi et lui donner sa destination. Marcher? Traverser le pays à pied? Il ne va quand même pas rester caché dans un de ces vallons humides! Il s'y empêtrerait dans le lierre et dans la mousse. Ghislain de Neuville, garçon de ferme, commis clandestin, maraudeur de pommes? Niaiserie. Ne plus jamais aller en ville, ne plus prononcer de discours? Et sa famille, y a-t-il pensé? Romprait-il tout contact? Non, les Neuville ne se planquent pas en pleutres. Ce robot va regretter d'être sorti de sa carte-mère. Ghislain écrase sa cigarette et bifurque vers la voiture. Najwa est peut-être prête à rentrer, il ne faudrait pas qu'elle parte sans lui.

Le moulin, en plein jour, a l'air fatigué. Sous ses ailes brisées et ses murs lézardés, Najwa franchit la passerelle et brandit d'une main la télécommande qui ouvre les portières de la voiture. Dans l'autre, elle porte une pile de feuilles A4.

Ghislain C'est quoi? Najwa Les preuves du harcèlement par les algorithmes. Ghislain Sur papier? Najwa Ils disent que c'est le dernier support que Pivi ne peut pas tracer. Ghislain Et… Qu'est-on censé en faire? Najwa Ce qu'on veut. Eux, ils ont tout détruit, ils s'en lavent les mains.

Ils entrent dans la voiture. Elle pose les feuilles sur le siège arrière et démarre.

La route, l'alcool, la nuit blanche, les menaces de mort... Ghislain n'est plus nulle part physiquement. Un kaléidoscope de détails sans rapports ni aucun sens: il se voit enfin comme l'Algorithme doit le voir. Éparpillé en fractales. Jamais l'individu n'a été aussi absolu, au centre de tout, choyé, encouragé. Et dans le même temps, constate Ghislain happé par le défilé des talus de l'autoroute, il a perdu toute consistance. Najwa n'a pas décoché un mot depuis le départ, Ghislain n'ose pas lui demander de faire une pause pour aller aux toilettes. S'il doit mobiliser l'opinion, de retour à Paris, il lui faut un discours. Il le peaufine, la joue collée contre la vitre. «Pivi ne prend pas soin de nous, Pivi se contente de prendre note. On file, on trace, on poursuit. Dans l'ornière creusée pour nous vers une société où chaque péquin a son mot à dire sur notre comportement et, plus généralement, un avis sur tout. On s'y surveille, comme si quoi que ce soit pouvait encore surgir dans ce monde… Plus rien ne peut surgir dans ce monde… Que la mort.»

Ghislain C'est qui, pour vous, ce Askip?

Najwa ne répond pas, ni ne lâche la route des yeux.

Ghislain Je croyais que Najwa n'avait pas d'ami. Najwa Bah si. Ghislain Il sort d'où? Najwa Ça vous regarde pas. Ghislain Écoutez, il nous menace de mort, votre copain. J'aimerais savoir si je dois m'inquiéter ou pas… Najwa Il menace pas, il prévient. Et vous avez entendu ses arguments, bien sûr que vous devriez vous inquiéter. Vous le savez parfaitement. Ghislain C'est vous qui leur avez demandé de me faire peur pour que je démissionne? C'est ça? Dites-le si c'est ça.

Cette fois Najwa tourne la tête vers Ghislain, elle semble presque amusée.

Najwa Vous êtes complètement taré, ma parole. Ghislain Si je savais d'où sort ce type… Najwa Pas. Vos. Affaires. Ghislain Pourquoi a-t-il dit que c'était à cause de lui que vous bossiez pour Pivi?

Najwa jette un oeil sur le GPS: encore 175 kilomètres avant Paris. Ghislain ne lâchera pas. Elle prend le temps de doubler un camion avant de répondre.

Najwa J'ai rencontré Askip dans un bar il y a un an, quand il était à Paris pour coder l'algorithme qu'on n'appelait pas encore Pivi. Il m'a dragouillée, ça n'a pas marché mais on est resté en contact. C'est un type brillant, il m'apprenait plein de trucs sur le système qui allait naître. Entre autres, il m'a donné des conseils pour réorganiser ma page Whuzz et maximiser mes chances d'être embauchée par l'Algorithme. Ghislain Quoi! Najwa-la-pure aurait triché? Menti à Pivi? Najwa Je n'ai pas menti! Que des choses vraies: l'Algorithme recoupe toutes les infos, de toute façon. Mais grâce à Askip, je me suis présentée suivant les termes qu'il fallait, à l'endroit qu'il fallait. Et en effet, l'Algorithme m'a repérée. Ghislain Ça ressemble quand même vachement à du délit d'initiés. Najwa Je vous emmerde.

Elle met la radio. Fort. Le soleil est presque à son zénith, Ghislain ouvre sa fenêtre pour sentir l'air frais. Les feuilles de Maxime volètent sur le siège arrière. Un panneau indique «Paris: 168 km».