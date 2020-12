Calendrier de l'Avent des podcasts: devenir parent, ça s'apprend

Temps de lecture: 2 min

«Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto, et apparts des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans fard et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence: la naissance. Pour moi, sans aucun doute, la plus grande des déflagrations.» Sage-femme depuis dix ans, Anna Roy raconte la maternité et tout ce qu'elle bouleverse dans la vie d'une femme et d'une famille dans l'excellent podcast documentaire en huit épisodes Sage-meuf, produit par Europe 1 Studio.

Déflagrations

Après avoir raconté son propre accouchement et la façon dont elle a vécu le passage de l'autre côté de la table obstétricale, celle qui est aussi chroniqueuse pour «La Maison des maternelles» sur France 4 décortique les différentes «déflagrations» qu'engendre la naissance d'un bébé dans des épisodes thématiques: vie amoureuse, psychique, quotidienne, sexuelle, corporelle… Sans oublier la vie du bébé et des sages-femmes qui accompagnent sa naissance. Pas franchement sexy, le sujet intéresse pourtant lorsqu'il est raconté avec passion et pédagogie, comme le fait Anna Roy.

Observatrice privilégiée en tant que sage-femme qui exerce en libéral, elle raconte les coulisses des grossesses qu'elle accompagne au quotidien (et pas simplement au moment de l'accouchement) pour lever les tabous qui entourent ce moment si particulier de la vie des femmes et des couples. Choix de la méthode d'accouchement, de l'allaitement ou non, de dormir avec le bébé ou pas, engueulades de couple, contractions utérines après l'accouchement, difficulté à demander de l'aide… Anna Roy brasse large dans les sujets, même si on regrette qu'elle aborde assez peu le non-désir d'enfant, les difficultés à procréer et les parcours de PMA.

Devenir parents

Alternant anecdotes, témoignages et conseils pratiques, Sage-meuf est un coaching pratique pour qui doit affronter une naissance et redoute ce qu'elle pourrait chambouler, tant du côté amoureux que du côté physique ou psychologique. «Conseil n°1: protégez votre sommeil! Ça doit devenir une priorité absolue, exactement comme remplir votre frigidaire ou payer vos impôts. Je vais même aller plus loin: osez faire chambre à part quelques semaines ou mois si c'est utile. Ce n'est pas ça qui va briser votre couple», explique par exemple la sage-femme qui s'improvise conseillère conjugale.

Évoquant notamment les violences obstétricales et domestiques, ce documentaire féministe ne fait pas le récit de la grossesse et de la naissance uniquement comme des moments merveilleux d'épanouissement des femmes, mais bien comme une épreuve qui fait valser pas mal de certitudes et à laquelle il faut se préparer au mieux. Une vraie bouffée d'air frais, instructive et déculpabilisante. Parce qu'être parent, ça s'apprend.