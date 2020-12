Calendrier de l'Avent des podcasts: six podcasts pour survivre aux fêtes de fin d'année

Temps de lecture: 4 min

Pandémie mondiale ou pas, pour beaucoup d'entre nous, les fêtes de fin d'année sont synonymes de grandes tablées et de repas avinés où l'oncle sexiste, la cousine black bloc, la grand-mère raciste et le beau-frère qui sait tout sur tout, décident collectivement de se lancer dans de grands débats (au hasard, sur l'islam, le niveau de français des jeunes, le féminisme ou les violences policières). Slate a sélectionné pour vous six podcasts, pour aborder au mieux cette période à la fois joyeuse et stressante.

Contre le racisme, le sexisme et l'homophobie

«Guide de survie aux fêtes de famille»

Kiffe ta race x Les couilles sur la table x Camille

Binge Audio

48 minutes

On l'entend d'ici, la petite phrase sur les «féministes hystériques» ou les homosexuel·les, trop comme çi ou pas assez comme ça, qui va vous faire sortir de vos gonds avant même d'avoir pu entamer votre tranche de foie gras. Comment répondre à ces propos problématiques? Faut-il forcément s'engager dans la conversation? De quelle façon convaincre ceux qui ne partagent pas vos idées sans les braquer? Grace Ly et Rokhaya Diallo du podcast Kiffe ta race, Victoire Tuaillon des Couilles sur la table et Camille Regache de Camille proposent un épisode crossover plein d'outils pratiques pour éviter de subir des conversations avec lesquelles on n'est pas d'accord, tout en ne s'imposant pas à soi-même une charge mentale trop lourde à porter. Un podcast à réécouter à chaque fête de famille.

Comment manger pendant les fêtes?

«Spécial Fêtes de Noël! Je reçois MENTHE BANANE! (100% fun)»

Dans la poire

Charles Brumauld

55 minutes

Foie gras, petits fours, huîtres, dinde farcie, gratin dauphinois, champagne, fromage, bûche, digestif… Les repas de fête sont souvent des moments d'excès alimentaires et l'imaginaire collectif veut que l'on y prenne du poids. Est-ce vrai? Grossit-on vraiment à Noël? Comment faut-il manger si l'on veut à tout prix éviter cela? Ou, au contraire, faut-il s'empêcher de manger ce qui nous fait plaisir par simple peur de la prise de poids? Le diététicien Charles Brumauld reçoit son confrère Jeremy Gorskie, aka @Menthe_banane sur les réseaux sociaux, pour une conversation détendue dans son podcast sur la nutrition, Dans la poire. Un échange déculpabilisant et instructif pour profiter au mieux des repas de fête.

Les complots du Covid-19

«Covid-19, une épidémie de fausses informations»

Mécaniques du complotisme

France Culture

3 x 16 minutes

C'est l'invité indésirable qui sera dans toutes les discussions pendant ces fêtes de Noël: le Covid-19, dont on aimerait ne plus entendre parler. Surtout lorsqu'il est évoqué par ce bon vieux tonton complotiste qui a vu sur Facebook qu'il s'agissait d'une arme bactériologique créée par la Chine avec l'aide du gouvernement français ou d'une stratégie de Bill Gates pour nous injecter la 5G dans un vaccin (?!). Mieux vaut arriver préparé à remettre les faits au centre du débat en connaissant, point par point, les étapes de la propagation des fake news autour du coronavirus.

Il suffit pour cela d'écouter la saison de Mécaniques du complotisme de France Culture dédiée au Covid-19 produite par Alain Lewkowicz. Et s'il prend l'envie à tonton d'aller sur le terrain des vaccins, le mieux reste encore de lui faire écouter l'émission de La méthode scientifique, sur France Culture également, sur l'avancée et l'efficacité de ces derniers.

Pour un Noël plus écolo

«Et si on fêtait Noël autrement?»

Les Reporterriens

Reporterre x Ground Control

32 minutes

Dans cette grand-messe annuelle de la consommation qu'est Noël, entre le suremballage, les jouets en plastique fabriqués à l'autre bout du monde et le papier cadeau Pat'Patrouille que l'on jette irrémédiablement, il semble impossible de respecter un quelconque engagement écologique... Mais impossible n'est pas français, comme disait Napoléon, il suffit d'y réfléchir un peu pour trouver des solutions écolo-compatibles sans passer pour un radin qui refourgue ses vieux bouquins.

Dans Les Reporterriens, du média Reporterre en partenariat avec le Ground Control, Hervé Kempf accueille Flore Berlingen de Zero Waste France, Laura Morosini de Chrétiens unis pour la Terre et l'historienne Nadine Cretin. Ensemble, ils reviennent sur le sens premier de la fête de Noël et proposent des astuces pour un Noël moins polluant et qui retrouve un peu plus de sens.

Pour les hypersensibles et les personnes isolées

«Comment survivre à Noël quand on est hypersensible?»

Sensible Révolution

Axelle Lazève

15 minutes

Pandémie mondiale oblige, l'année 2020 nous a tous éprouvés et épuisés, physiquement ou mentalement. Déjà un peu à fleur de peau, certains ont dû prendre la décision de ne pas fêter Noël avec leur famille, pour éviter de créer un cluster ou bien parce qu'ils ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille à cause du Covid-19. Pour aborder ces fêtes qui n'en seront pas vraiment pour certaines personnes, Axelle Lazève propose des clés pour mieux gérer ses émotions dans un épisode de Sensible révolution, podcast de développement personnel au format simpliste mais aux conseils bien trouvés.

«On peut plus rien dire»

«Comment garder son sens de l'humour dans un monde pareil?»

Le point J

RTS

10 minutes

«De toute façon, vous les jeunes, vous ne savez pas rire, avec vous on ne peut plus rien dire.» Chaque année on a envie de répondre: «Je connais cette théorie», façon OSS 117, mais on se contente de lever les yeux au ciel en se resservant un verre de mousseux. En 2020, on riposte, et on fait écouter l'interview de l'humoriste Marina Rollman dans Le point J de la RTS, où elle raconte son rapport au rire, au drôle et au politiquement correct avec des mots très justes. Si c'est une professionnelle du rire qui le dit, tonton pourra bien aller se rhabiller.