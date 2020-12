Calendrier de l'Avent des podcasts: la première fois en trente secondes

Temps de lecture: 2 min

«Et toi, c'était comment ta première fois?» Question intime et universelle à l'image de la première expérience sexuelle, souvent un peu gauche et pas très glorieuse. Cette question, la journaliste Zazie Tavitian l'a posée à trente personnes différentes en leur imposant une contrainte: répondre en trente secondes environ. Diffusés tout au long du mois de septembre, les trente épisodes de 30 secondes chrono ont été l'une des plus jolies surprises de 2020.

Récit express

L'idée naît lors d'un dîner entre amis où le sujet de la première fois surgit dans la conversation. À cause du nombre de convives, Zazie Tavitian et sa clique s'imposent de raconter leur histoire en moins d'une minute. Les récits se suivent et ne se ressemblent pas, l'assemblée est séduite. La journaliste décide alors d'utiliser ce concept express dans un micro-trottoir géant, et de publier une histoire par jour pendant un mois.

Entourée de sa sœur, Chloé Tavitian, directrice des narrations audio chez HRCLS, du journaliste de France Inter, Hugo Combe, et de la réalisatrice Solène Moulin (qui l'avait déjà accompagnée sur À la recherche de Jeanne de Binge audio, récompensé du prix du meilleur documentaire au Paris Podcast Festival 2020), Zazie Tavitian monte ce projet autoproduit pour le plaisir.

Histoires à voir

À son micro, pressées par le temps, les personnes interviewées vont à l'essentiel: le lieu, la personne, le sentiment qu'elles ont ressenti. Dans un hôtel premier prix, dans une voiture, dans un champ, dans le lit de leur chambre d'enfant, à deux ou à plus, pendant des heures ou quelques minutes seulement, avec amour ou appréhension... Les histoires se succèdent et ne se ressemblent pas.

Certaines sont poétiques, d'autres très crues, comme des visions différentes du sexe et du corps. C'est justement l'enchaînement et la diversité des récits qui fait la qualité du micro-trottoir, en plus de sa durée très courte qui pousse à binger la série. Comme une boîte de chocolats dans laquelle on pioche en se demandant sur quel goût on va tomber.

Autre originalité, 30 secondes chrono a été diffusé sur les plateformes de podcasts, bien sûr, mais aussi et surtout sur Instagram, où il a été très joliment illustré par les graphistes de Studio Mitsu. À chaque histoire, son petit sablier animé aux couleurs acidulées, et à chaque sablier, son lien avec les couleurs des autres qui l'entourent. Sorte de tableau dont tous les éléments se complètent pour former un ensemble très plaisant, 30 secondes chrono est peut-être le seul podcast qu'on prend autant de plaisir à écouter qu'à regarder.