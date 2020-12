Calendrier de l'Avent des podcasts: en road trip avec les fans d'Hendrix ou d'Elvis

Temps de lecture: 2 min

Crise sanitaire oblige, l'année 2020 n'a pas été celle des grands voyages ni de la découverte de nouveaux endroits. Heureusement pour nous, il nous reste les podcasts. Publié chaque semaine depuis l'automne, le documentaire indépendant Pèlerinages américains nous embarque dans un road trip sonore à la rencontre des voyageurs qui sillonnent les États-Unis pour rendre hommage à une personne ou à un lieu qui leur est cher.

Réalisé par Alexis Grardel, podcasteur indépendant et ancien pubard, Pèlerinages américains est le fruit d'un voyage de plusieurs mois à la rencontre des «pilgrims», ces pèlerins qui se rendent sur la tombe de Jimi Hendrix à Seattle, sur les traces de George Washington et Abraham Lincoln au mont Rushmore ou bien sur les lieux de la tuerie de Columbine pour rendre hommage aux victimes.

Grâce à sa méthode de voyage qui privilégie le stop et le couchsurfing, Alexis Grardel multiplie les rencontres micro à la main et livre une galerie de portraits de l'Amérique contemporaine.

À LIRE AUSSI Vingt ans après la fusillade, le lycée de Columbine est devenu un lieu de pèlerinage

Nature sauvage

Les premiers épisodes font état d'une escapade quelque peu dangereuse et sauvage à la rencontre de ceux qui vont voir le bus d'Into the wild dans lequel le jeune Chris McCandless trouva la mort en 1992. Particulièrement bien réalisée, cette mini-série dans la série est un très joli voyage sonore dans l'Alaska sauvage, une bouffée d'air frais après ces mois de confinement. Seul bémol: les intonations du podcasteur, ce dernier semblant parfois lire un texte plutôt que nous raconter librement ses aventures.

Malgré tout, on prend plaisir à le suivre dans ses pérégrinations et ses rencontres avec les «pilgrims». Qu'il s'agisse d'un aventurier qui tente de vivre la vie sauvage en Alaska, de la nièce d'Hendrix venue se recueillir sur sa tombe à Seattle ou d'une Lilloise venue rendre hommage à Janis Joplin dans la chambre d'hôtel où la chanteuse est morte à Los Angeles, les discussions sont riches et reflètent la multiplicité des profils de la société américaine.

À LIRE AUSSI Ces jeunes qui veulent encore partir en stop

Au contact des pèlerins

Enregistré avant la crise du Covid-19, ce podcast évoque aussi les grands enjeux de société qui traversent les États-Unis en cette fin de mandat de Donald Trump: racisme, contrôle des armes, nostalgie d'un monde plus simple, attachement à certaines valeurs conservatrices… Le portrait collectif qui en ressort est tout simplement passionnant, pluriel et parfois insensé, à l'image de la société américaine.

Mais c'est surtout l'exploration de la notion de pèlerinage que l'on retient de ce podcast: qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire des centaines ou des milliers de kilomètres pour voir la tombe d'Elvis ou un bus abandonné en pleine nature? Les réponses sont multiples, mais bien souvent c'est la recherche d'une expérience physique, d'un lieu à visiter pour incarner leur admiration ou leur chagrin qui pousse les pèlerins à se déplacer, même en dehors de toute notion religieuse.

Toujours en diffusion hebdomadaire, Pèlerinages américains devrait bientôt nous emmener à Memphis sur les traces d'Elvis, dans le Massachusetts sur celles de Jack Kerouac ou encore à Wounded Knee dans le Dakota du Sud en mémoire du massacre des civils amérindiens. Un road trip à écouter sur toutes les plateformes de podcast, que l'on peut aussi soutenir financièrement pour qu'il continue de nous faire voyager sans bouger de chez nous.