Calendrier de l'Avent des podcasts: pour un réveillon global dancefloor

Envie de profiter des fêtes pour oublier l'année catastrophique qui vient de passer en dansant comme si les boîtes de nuit n'étaient pas fermées? Oubliez les playlists commerciales des plateformes de streaming et écoutez plutôt Faya, excellent podcast musical produit par le label Nique -la radio, qui vous fera découvrir les musiques dancefloor du monde entier.

Quelle est la différence entre le gengetone et le genge kényan? Pourquoi la musique des clubs du New Jersey est-elle spécifique? Comment le coupé-décalé se réinvente-t-il dans les clubs ivoiriens? Questionné par le journaliste Christophe Payet, l'ethnolomusicologue Renaud Brizard y raconte l'histoire d'un nouveau style musical à chaque épisode.

Entre le récit historique, l'analyse musicale et la playlist commentée

Rap ivoire à Abidjan, amapiano à Johannesburg, Jersey club à Newark dans le New Jersey, gengetone à Nairobi... Autant de courant musicaux étrangers bien souvent inconnus en France, savamment décryptés par Renaud Brizard, aidé de beatmakers experts qui répondent à ses questions par messages vocaux.

Il aborde ainsi l'influence du rap ivoire et de l'argot nouchi sur le rap français, le succès du morceau de Jersey club «Vibe» de la chanteuse Cookiee Kawaii sur TikTok, en passant par l'émergence du gengetone kenyan sur les cendres du kapuka.

Expliquant à la fois les origines, les particularités et le contexte social et culturel dans lequel sont nés les différents genres musicaux, Renaud Brizard fait de Faya un podcast hybride qui oscille entre le récit historique, l'analyse musicale et la playlist commentée. Un mélange des genres porté par la réalisation pop de Malo Williams, qui met en valeur des morceaux que l'on ne peut s'empêcher de shazamer les uns après les autres.

Pointu et entraînant, l'excellent Faya –nommé il y a quelques semaines podcast de l'année par les Social Music Awards– ne compte pour le moment que quatre épisodes d'une trentaine de minutes chacun. Un nouveau voyage musical devrait être publié chaque mois, le prochain sortira entre le 6 et le 15 janvier et portera sur la guaracha colombienne. Qui a dit qu'on ne pouvait pas danser en écoutant des podcasts?