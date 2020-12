Calendrier de l'Avent des podcasts: faut-il dire aux enfants que le père Noël existe?

Temps de lecture: 2 min

«Le père Noël n'existe pas.» Vous vous rappelez sûrement le jour où une camarade d'école ou un cousin un peu plus âgé a prononcé ces mots devant vous et mis fin à vos rêves d'apercevoir un jour le vieux barbu poser son traîneau devant votre domicile. Peut-être avez-vous été déçu, ou bien soulagé qu'un intrus n'entre pas chez vous par effraction pour y déposer des jouets chaque année.

Une chose est sûre: vous vous êtes demandé pourquoi les adultes vous avaient fait croire à ce mensonge. C'est la question que se pose aussi la podcasteuse Anouk Perry dans Pourquoi (faire) croire au papa Noël?, un documentaire d'une vingtaine de minutes qui soulève pas mal de questions.

En interrogeant des adultes et des enfants, Anouk Perry tente de comprendre le bien-fondé de ce mythe de Noël et ce qu'il apporte: est-il nécessaire à la socialisation et au développement de l'imaginaire des enfants, ou au contraire constitue-t-il une illusion inutile que l'on reproduit par habitude de génération en génération?

«C'est impossible!»

Pour Léa, qui a cru au Père Noël jusqu'à ses 7 ans, la découverte de la supercherie a été une vraie déception: «Ça voudrait dire que mes parents et le monde entier m'auraient menti pendant toutes ces années? C'est impossible!» a-t-elle d'abord pensé, avant d'apprendre la vérité.

«Je me suis demandé à qui je pouvais faire confiance si même mes parents m'avaient menti. J'avais une haine en moi pour ces adultes qui m'avaient fait croire pendant toutes ces années à ce truc qui n'existait pas et je me sentais comme la dernière des débiles! [...] J'aurais très bien pu vivre sans qu'on me fasse croire au père Noël parce que l'émerveillement, tu peux l'avoir de plein d'autres manières quand tu es enfant.»

Pour d'autres, le père Noël est une sorte d'étape incontournable sans laquelle la magie des Noël de l'enfance n'aurait pas la même saveur. Pour certains parents enfin, c'est surtout un levier de menace pour s'assurer que les enfants se tiennent sages dans les dernières semaines de l'année. Au gré des expériences plurielles confiées à la journaliste, les pistes de réflexion se multiplient pour l'auditeur, poussé à une introspection sur sa propre expérience du père Noël. Un bon podcast à écouter quelques jours avant le passage du vieux barbu.