Calendrier de l'Avent des podcasts: un conte de Noël interactif pour occuper les enfants

Temps de lecture: 2 min

Deux jours avant le début du mois de décembre, un mystérieux mal afflige tous les lutins du père Noël et met en péril sa mission de distribution de cadeaux: en 2020, même lui risque d'être confiné! C'est le point de départ de l'enquête interactive pour les enfants proposée par la jeune maison d'édition En Cavale tout au long du mois de décembre.

Intitulé En Cavale: Opération Ça sent le sapin, ce podcast sous forme de calendrier de l'Avent sauvera peut-être vos grasses matinées du week-end de Noël.

Il faut sauver Noël

Intoxiqués par des cookies somnifères, les quelque 235 lutins ne peuvent pas remplir leur mission de décrypter les lettres des enfants du monde entier. Déjà affligé par cette année marquée par le Covid-19 et privé du soutien de la mère Noël partie se balader dans le Sahara, le père Noël a bien peur de devoir offrir le même cadeau à tous les humains, faute de savoir ce qu'ils veulent.

Heureusement, il peut compter sur l'ingéniosité de l'agent Astraux, enfant espionne renommée issue du Bureau En Cavale et de Roméo Foxtrot, chef des services secrets du père Noël. Ensemble, ils enquêtent pour découvrir qui a endormi les lutins du palais de Noël-ville en Laponie et trouver une solution pour sauver les fêtes de fin d'année. Très vite, ils vont découvrir que le suspect n'est pas celui qu'ils soupçonnaient!

Un podcast interactif

Peuplé de personnages hauts en couleur et habillé de fausses publicités comiques, ce récit d'aventures dépoussière les traditionnels contes de Noël avec malice en y introduisant un petit air de roman d'espionnage pour enfant. Mais ce n'est pas tout: plus qu'un simple podcast de Noël, En Cavale: Opération Ça sent le sapin est un jeu interactif imaginé pour tenir les petits auditeurs loin des écrans.

En allant sur le site d'En Cavale, ils peuvent télécharger gratuitement un très joli kit d'enquêteur d'une quinzaine de pages, à imprimer pour résoudre des énigmes qui aident les protagonistes du podcast, apprendre à cuisiner les délicieux cookies du pâtissier Lafusée ou bien colorier quelques dessins du père Noël.

Ce récit d'aventures interprété par Lucile Petit et Jocelyn Pierre (dont les accents sont souvent comiques à défaut d'être toujours convaincants) et mis en son par Suzanne Jolys et Héloïse Pierre du podcast jeunesse Envolées contées, est adapté aux 6-10 ans environ. Il n'est pas interdit cependant de l'écouter en famille après les fêtes pour prolonger de quelques jours la magie de Noël (et occuper les petits pendant que les parents se remettent du réveillon).