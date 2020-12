Calendrier de l'Avent des podcasts: comment le Covid-19 va changer notre façon de manger

Temps de lecture: 2 min

En 2020, la pandémie du Covid-19 a chamboulé toutes nos certitudes et franchement, on n'a plus envie d'en entendre parler, et encore moins d'écouter un podcast sur le sujet. Sauf s'il parvient à faire un pas de côté et à nous parler de cette crise autrement. C'est le cas de Salade tout, sauce corona de la radio belge publique, la RTBF.

Dans cette série documentaire en six épisodes, la journaliste Elisabeth Debourse explore ce que cette crise sanitaire a changé dans notre façon de manger et ce qu'il reste à améliorer. Après avoir constaté la façon dont les femmes ont assumé la charge mentale liée à l'alimentation pendant cette période, la journaliste explore les différents aspects de la précarité engendrée par la crise économique actuelle, tant du côté des livreurs de repas ou des restaurateurs que de celui des banques alimentaires.

Les pauvres ne mangent pas ce qu'ils veulent

Alors que 16% des Belges vivent désormais sous le seuil de pauvreté, les autorités et les associations sont débordées face aux demandes de colis alimentaires et les queues s'allongent dans les rues pour avoir accès à de la nourriture. Le signe d'une fracture sociale qui n'est pas traitée par le bon bout, selon Brigitte Grisard, chargée de projet pour les services sociaux: «Il faut arrêter de construire du soin palliatif de la nourriture. Tout ça, c'est du sparadrap. Il faut absolument augmenter les salaires et les allocations sociales, et/ou travailler sur le prix du logement.»

Les deux épisodes consacrés à l'aide alimentaire soulèvent avec justesse la question des inégalités économiques autour de l'alimentation. Plus on est pauvre, moins on choisit ce que l'on mange. Pourquoi? Parce que ceux qui organisent les dons (État, associations) ont peur des profiteurs. Résultat, ils imposent des menus souvent peu attrayants pour éviter les dérives. «C'est quand même une liberté fondamentale que l'on enlève aux gens en leur disant “Voilà ce que tu vas manger et si tu as faim, tu n'as pas intérêt à chipoter sur ce qu'on te donne”», constate Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la fédération des services sociaux.

Véritable enquête sociologique sur la nourriture et sa place dans la société, Salade tout, sauce corona soulève de nombreuses questions judicieuses sur les inégalités qu'engendre notre façon actuelle de manger. Et propose des pistes pour imaginer de meilleures solutions, en termes d'agriculture et de rémunération des livreurs notamment. Pas déprimant pour un sou, le podcast sonne comme une invitation à imaginer un monde d'après où consommer de la nourriture sera avant tout un choix politique et social. Un monde un peu meilleur, en somme.