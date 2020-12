Calendrier de l'Avent des podcasts: mais dis-moi Olma, c'est quoi un trou noir?

Temps de lecture: 2 min

Après le succès de Oli et des Odyssées –deux podcasts d'histoires pour les enfants lancés en 2018 et 2019 et dont les écoutes ont explosé pendant le confinement–, France Inter s'est essayé au docufiction jeunesse avec Olma, lancé à la rentrée scolaire dernière. Ce savoureux podcast hebdomadaire porté par Mathieu Vidard (oui, celui de La Terre au carré sur France Inter) est l'une des excellentes surprises de 2020.

Dans le cercle polaire, sur l'île norvégienne du Spitzberg proche du pôle Nord, une banque un peu spéciale est enfouie sous les glaces. À la Banque de la Vie, pas de conseillers clientèle ni de distributeurs de billets, mais la plus grande réserve de graines et de semences au monde. Censée protéger les graines en cas d'hécatombe, cette arche de Noé végétale fait face à une difficulté: à cause du réchauffement climatique, les glaces fondent autour des graines qui menacent de devenir inutilisables.

Le pouvoir du savoir

C'était sans compter sur Olma –interprétée par Lucie Sarfaty–, intelligence artificielle qui crée de l'énergie en acquérant de nouvelles connaissances, et dont Mathieu Vidard (qui joue en quelque sorte son propre rôle) est nommé gardien pendant un an. Accompagné de sa chienne Philippine, il reçoit des scientifiques –bien réels, ceux-là– venus expliquer à Olma le système solaire, la naissance des étoiles ou des trous noirs, la Lune et bien d'autres thèmes scientifiques. Jolie métaphore que celle d'Olma qui apprend aux enfants que l'on peut combattre le réchauffement climatique en comprenant le monde grâce à la science.

Jamais depuis les ingénieuses maquettes de Jamy dans «C'est pas sorcier», nous n'avions vu naître un programme pédagogique scientifique si attrayant et bien réalisé. Mêlant récit d'aventures, blagues niveau CE2 et entretiens avec les plus grands scientifiques francophones comme Hubert Reeves, François Forget, Yaël Nazé ou Roland Lehoucq, Olma parvient à raconter la science aux enfants sans jamais devenir barbant ou inaccessible. Ajoutez à cela un univers sonore plus vrai que nature, et vous obtenez l'un des meilleurs podcasts jeunesse qui soit.

Ni trop difficile à comprendre, ni trop vulgarisé, ce format séduira aussi bien les enfants de 8 à 12 ans que leurs parents. Peut-être participera-t-il également à éveiller une conscience écologique chez la jeune génération, tant les personnages sont attachants et l'histoire concernante: quel monstre pourrait souhaiter l'échec de Mathieu et Philippine, sorte de Tintin et Milou des temps modernes, qui nous entraînent dans une épopée scientifique pour sauver la Banque de la Vie? Un épisode d'une quinzaine de minutes est publié chaque mercredi, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pourquoi s'en priver?