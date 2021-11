Comment je suis devenue accro à une émission de voyance

Temps de lecture: 5 min

Bienvenue dans Anaïs regarde la télé. Le principe de cette chronique hebdomadaire est simple: son autrice s'appelle Anaïs Bordages et parfois, elle regarde la télé.

Que me réserve mon avenir professionnel? Quand vais-je tomber amoureuse? Pourquoi est-ce que Fabrizio ne me rappelle pas? Mon DRH va-t-il bientôt se faire écraser par un camion?

Si vous aussi, vous aimeriez obtenir une réponse à ces questions, sachez qu'il existe une solution à tous vos maux: Astrocenter TV, la chaîne télé dédiée à l'astrologie et à la voyance. La grille des programmes est assez simple: tous les jours, presque en continu, on peut assister à une émission intitulée «100% Voyance», dans laquelle une équipe de voyant·es se relaient pour répondre à des appels téléphoniques. Le graphisme est désuet, la résolution de l'image très incertaine, et les looks très décontractés. Mais bizarrement, le tout devient rapidement addictif. Astrocenter TV, c'est un peu comme un casino, on peut y passer des jours entiers sans s'en rendre compte.

Les médiums aussi ont droit au casual Friday.

Dans «100% Voyance», les appels sont généralement courts, de quelques minutes seulement, et les questions sont toujours très similaires. En gros: «Quel est mon avenir sentimental avec [insérer le nom de la personne avec qui vous n'avez sans doute aucun avenir sentimental, sinon vous ne seriez pas en train d'appeler Astrocenter TV pour poser la question]?»

Le tout pour un forfait de dix minutes gratuites puis TROIS EUROS PAR MINUTE. Ramené au prix/minute, ça coûte moins cher de prendre rendez-vous chez un psy, mais bon.

Équilibristes en pleine confiance

Le fonctionnement, lui aussi, est presque toujours le même: le ou la médium commence par demander à la personne qui l'appelle son prénom, sa date de naissance et son lieu de résidence –ce qui est franchement un peu angoissant. Pire: les gens qui appellent n'hésitent pas à donner le prénom et la date de naissance de l'objet de leur affection. Vous vous souvenez des émissions de dédicaces à la radio ou sur MCM, où vous espériez que cette déclaration d'amour cryptique sur un clip de Maroon 5 avait secrètement été envoyée par votre crush? Eh bien, «100% Voyance», c'est la version cauchemardesque de ça, où vous risquez de réaliser, en zappant au hasard, que Jean-Luc de la compta est en train de divulguer vos informations personnelles à la télé parce qu'il en pince pour vous.

Le plus fascinant, c'est d'assister au numéro d'équilibriste réalisé par les voyants: au fond, leur boulot se situe quelque part entre le télémarketing, la psychothérapie, le verre entre potes et le spectacle d'impro. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'assurance inébranlable avec laquelle ils se plantent:

– Vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup voyager Coralie?

– Euh je voyage pas beaucoup... mais j'aimerais bien oui!

– Voilà.

Pour éviter trop de malaises de ce genre, la plupart des réponses sont, comme toujours en astrologie, merveilleusement vagues: quand Julie demande «Est-ce que ça va être simple ou difficile de quitter mon emploi?», on lui répond «Hmmm ouais, ça sera plus ou moins simple» (cette retranscription est 100% véridique). Quand une rencontre amoureuse se profile, on annonce: «Ce sera quelqu'un d'un peu dur, mais de doux aussi.» Ou encore: «Il aura un regard très particulier» (un strabisme peut-être?).

Parmi les autres révélations percutantes offertes par les médiums: «Je ressens une grande solitude, une grande souffrance», «Vous avez été blessée», ou encore «On me parle de hauts et de bas sur le plan de la communication». Je ne sais pas comment Atlane Joy arrive à ce point à lire dans ma vie, mais c'est flippant. (Et qui est ce «on» mystérieux qui leur parle? Encore un des grands mystères de la science.)

En fin de compte, même s'ils n'offrent absolument aucune réponse concrète, on peut facilement comprendre l'attrait des médiums: ils parlent doucement, gentiment, et surtout, sans aucun jugement. Et ça, ça peut déjà être très précieux et rassurant pour ces personnes clairement très angoissées par leur avenir, leur conjoint ou leur métier.

Le cœur au cœur du programme

Certes, il y en a quelques-uns qui appellent pour des interrogations d'ordre financier ou professionnel, comme Marc, qui va bientôt se retrouver au chômage et se demande comment se réorienter (c'est pas un voyant qu'il faut consulter Marc, c'est Pôle emploi). Le médium griffonne quelques notes sur un bout de papier, l'air concentré, et lui répond:

– Moi je vois les métiers de la bouche, est-ce que vous vouliez vous mettre dans ce genre de métiers-là Marc?

– Euh honnêtement non.

Je suis pliée en deux. Le médium tente une autre approche:

– Un métier d'aide à l'autre, qui serait en discussion avec les autres, lié à la vente ou au commerce. C'est quelque chose qui vous intéresse Marc?

Marc, qui veut sans doute juste qu'on lui dise que tout va bien se passer, répond:

– Euh oui oui oui moi je suis ouvert!

Forcément, on lui propose des trucs qui ne nécessitent pas douze ans d'études. Ce qui serait vraiment drôle, c'est que le voyant lui dise: «Moi je vous vois au Fonds monétaire international, Marc, ou alors anesthésiste.»

Mais on ne va pas se mentir, la plupart des appels sont évidemment centrés sur les questionnements amoureux. Et si les questions sont très récurrentes (qu'il est rassurant de constater qu'on a tous et toutes les mêmes angoisses et les mêmes problèmes), les réponses le sont souvent aussi. «Vous allez avoir des nouvelles de cet homme, mais il n'est pas encore prêt à s'engager.» Hmm. «Je le sens un peu fuyant, un peu immature.» Hmmm. «C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a eu une grosse déception niveau affectif, donc à l'heure actuelle je le sens plutôt méfiant.» Hmmmmmm. Faut-il en conclure que si les réponses sont toutes les mêmes, c'est parce que LES HOMMES sont tous les mêmes? Je ne me permettrais jamais de tels raccourcis.

Ma médium préférée, c'est Phanie Angel's, et pas seulement pour son incroyable nom de scène. Elle, elle voit carrément des lettres: «J'ai le E et le M sur le nom de l'entreprise qui va vous embaucher», ou bien «J'ai le A et le I dans le prénom de la personne que vous allez rencontrer»: incroyable!!!

Et puis surtout, Phanie dit à toutes les meufs de laisser tomber les hommes qu'elles poursuivent. Non seulement je comprends que les gens l'appellent, mais personnellement, je la veux comme coach de vie. Dans une de ses sessions, elle conseille Sabine, qui n'a pas eu de nouvelles de Fabrice depuis plusieurs mois. Elle lui répète de faire attention: «Quand il revient, c'est un homme qui vous promet monts et merveilles, mais prenez du recul.»

Peut-être qu'on devrait toutes écouter les conseils de Phanie.

Plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, cette chaîne est peut-être un super outil post-rupture. «On se sent trahi, on pense à l'escroquerie du temps qui passe», explique gentiment un médium. MAIS OUI PIERRE-ALEXANDRE, EXACTEMENT. Phanie, elle, rappelle à une femme inquiète pour son couple ce mantra essentiel: «C'est vraiment pas de votre faute à vous, c'est lui.» Merci Phanie. Mon seul regret, c'est qu'elle n'aille pas plus loin.

Honnêtement, ce qu'il faudrait, c'est une émission de télé où la personne qu'on appelle ne serait pas voyante, mais nous dirait juste: «Sabine, ce mec ne vaut rien. Il ne va jamais te recontacter, et il ne va jamais te rendre heureuse. DUMP HIM! Vis ta meilleure vie Sabine!!!!!» Pour ÇA, je serais sans doute prête à payer trois euros la minute.