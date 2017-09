Dessus ou dessous? Le grand débat sur l’orientation du papier toilette en infographie

Un Américain passe en moyenne 30 minutes par an à chercher le bout du rouleau de papier toilette, et un accord national sur l’orientation des rouleaux ferait économiser 300 millions de dollars (230 millions d'euros) par an en temps de travail gagné. Ce sont deux des nombreuses données qu’on peut visualiser sur une infographie publiée sur le site visual.ly.

Le débat sur l’orientation du rouleau de papier toilette —doit-il pendre par le dessus ou par le dessous?— fait rage: une personne sur 5 est fâchée d’en trouver un tourné dans «la mauvaise direction».

L’infographie expose tous les avantages de chaque orientation. On apprendra ainsi que les feuilles d’un rouleau tourné vers le haut se séparent plus facilement grâce aux forces de frottement mais qu’il est préférable d’orienter son rouleau dans l’autre direction si l’on voyage en camping-car ou si l’on a un chat. Tout pour faire un choix éclairé.