42% d'Américains obèses en 2030?

De 34%, actuellement, le pourcentage d'obèses aux Etats-Unis, devrait passer à 42% en 2030. Ce qui entraînerait un coût de plusieurs milliards de dollars pour la collectivité. C’est le constat d’une étude du centre de prévention et de lutte contre les maladies, publiée le 7 mai. Plus d’un adulte sur trois est obèse, aux États-Unis, et ce chiffre ne fait qu’augmenter, particulièrement chez les hommes et les personnes âgées, rapporte le Daily News.

Peut-on croire de telles prévisions? Oui, même si généralement elles sont plus élevées que les résultats constatés, explique Slate.com. Ainsi, en 2003 le centre de prévention et de lutte contre les maladies, avait prévu un taux d’obésité de 40% aux Etats-Unis en 2010, en réalité il s’est avéré de 35,7%.

L’obésité est mesurée par un indice de masse corporelle supérieur à 30, bien que cet indice soit jugé obsolète, et peut entraîner des pathologies comme le diabète ou des maladies cardiaques. Les coûts pour le système de santé liés à l'excès de poids ont augmenté de 27% sur les trente dernières années, selon le American Journal of Preventive Medicine.

Aux Etats-Unis, un pays qui a pour culture de promouvoir le gras, modifier les comportements demande des changements radicaux, selon l’Institut de Médecine. Les chercheurs ont donc fait 800 recommandations afin de modifier les comportements des Américains. Une des mesures phare est la prévention dès l’école, avec au moins une heure d’activité sportive pour les enfants et des repas sains, limités au niveau calorique, d'après le LA Times. Selon Kelly Brownell, de l’université de Yale, l’industrie alimentaire aussi doit modifier son comportement.

«L’industrie alimentaire se comporte toujours très mal, elle produit et markette des produits qui ne sont pas sains pour les enfants dans des quantités inexcusables. (…) Leurs promesses de changement sont très peu nombreuses. Ils ont montré, à de nombreuses reprises, qu’ils ne savaient pas s'auto-contrôler.»

Tous les pays sont aujourd'hui concernés par l’obésité et la prévention de celle-ci. En France, un Plan d’obésité sur trois ans a été mis en place:

«Près de 15% de la population adulte est obèse. La prévalence était de l’ordre de 8,5% il y a douze ans. Un enfant sur six présente un excès de poids.»

Axé sur l’amélioration du dépistage, sur la prévention, la promotion de l’activité physique et la recherche, il a été mis en place sans réelle communication sur le sujet. La Grande-Bretagne réfléchit, de son côté, à une taxe sur les produits gras, afin de lutter contre ce fléau.