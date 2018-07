Le transfert raté de Messi en Auvergne

Temps de lecture: 2 min

Le double ballon d'or Lionel Messi transféré au FC Borne, un club de seconde division de District (l'équivalent de la 15e division). L'information semble aussi improbable que surprenante, mais une démarche a bel et bien été engagée en ce sens. Le président de ce petit club amateur de Haute-Loire a en effet envoyé au FC Barcelone une demande de transfert, comme le révèle La Montagne.



Le Président du FC Borne, Cédric Enjolras, aura tenté d'aller jusqu'au bout de son rêve: voir Lionel Messi gambader sur les vertes pelouses de Distict auvergnate. Il y a quelques semaines, à l'issue d'une soirée entre amis, il s'est décidé à adresser au mythique club blaugrana une demande de transfert. (écouter l'interview audio du président)



Malheureusement pour lui, cette lettre n'est jamais parvenue au numéro 10 argentin. Elle a été interceptée par la Fédération française de football, dont les dirigeants n'ont pas du tout apprécié cette plaisanterie auvergnate. Le président a été convoqué le lundi 7 mars, comme le rapporte La Montagne:

«Cédric Enjolras a écopé d'une suspension de six mois, dont trois avec sursis, de la part de la commission régionale restreinte de contrôle des changements de club».

Quel montant faut-il débourser pour s'offrir Messi?

Jusqu'ici jamais transféré, cette affaire relance les interrogations sur le prix de Lionel Messi. Considéré comme le meilleur joueur du monde, Lionel Messi a encore offert la qualification à son club lors du 8eme de finale retour de ligue des champions, le mardi 8 décembre.



Pour rappel, le record du transfert le plus important jamais réalisé est toujours détenu par le Real de Madrid avec l'acquisition de Cristiano Ronaldo, en provenance de Manchester United pour 94 millions d'euros. Le second transfert record est également détenu par le Real avec l'achat de Zidane à la Juventus de Turin pour 75 millions d'euros. En troisième place, on retrouve de nouveau les Merengue avec le transfert de Kaka du Milan à Madrid pour la somme de 68 millions d'euros.



Lionel Messi trouverait-il sa place sur ce podium s'il était un jour transféré? Oui de toute évidence selon Transfermarkt, site spécialisé dans l'économie du football qui évalue son montant à 100 millions d'euros. Le génial meneur de jeu argentin n'est donc pas prêt de s'envoler pour l'Auvergne....

Photo: Lionel Messi, Prettyfriendship via Flickr CC License by