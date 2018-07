A vous de prédire quand la Chine dépassera les Etats-Unis

Temps de lecture: 2 min

Quand est-ce que la Chine deviendra la première puissance mondiale? Le blog The Daily Chart («Le graphique quotidien») de The Economist propose aux internautes de faire leurs prédictions. La Chine a dépassé le Japon cette année pour devenir la deuxième puissance mondiale, reste à savoir quand le pays détrônera également les Etats-Unis.

Pour cela, The Daily Chart a mis en place un graphique interactif avec la courbe du PIB en dollars des Etats-Unis et de la Chine de 2000 (chiffre réel) à 2050 (chiffre projeté). Chacun peut agir sur la croissance réelle du PIB des deux pays, l'inflation et le taux du yuan par rapport au dollar. En jouant avec ces trois données, on peut faire se croiser les courbes dans un futur plus ou moins proche. Le blog fournit les données de la dernière décennie, et ses propres prédictions (une croissance réelle du PIB de 7,75% en Chine et 2,5% aux Etats-Unis, des inflations de 4% et 1,5% respectivement et une appréciation du yuan de 3% par an), qui voient la Chine dominer les Etats-Unis en 2019.

Allez vous aussi jouer aux économistes sur The Daily Chart!

Photo: Captured in Crystal / garryknight via Flickr CC License By