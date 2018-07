Avec Insurance, Wikileaks assure-t-il ses arrières?

Le Pakistan s’apprête à élire un Trump bis à sa tête

Il est issu de l'élite et du showbizz mais les dénonce, critique les médias «corrompus», veut «nettoyer» son pays, présente quelques tendances à la mégalomanie et au harcèlement sexuel. Et il a de fortes chances d'être élu Premier ministre le 25 juillet prochain.

Paul Gasnier — 19 juillet 2018 — Temps de lecture : 14 min