Le yoga, pratique ancestrale qui a conquis le monde

Andy Richter

«Je travaillais comme skipper professionnel dans les montagnes du Colorado, et je suis allé en cours de yoga parce qu'un ami m'y a encouragé. Cette pratique m'a aidé à me sentir équilibré et à ralentir un peu mon rythme de vie. Avec la pratique, le yoga a commencé à m'ouvrir à mon vrai potentiel. Les idées venaient, et avec elles beaucoup de joie. Mon système nerveux était re-câblé. Au début, je prenais des cours dans la tradition Iyengar avec une merveilleuse enseignante, Brenda Flemming, à Gunnison. Tout a commencé à changer, à l'intérieur comme à l'extérieur de moi. On voit sur cette image des étudiantes allongés en position Shavasana, la «posture du cadavre», pendant le cours hebdomadaire de yoga pour adolescentes enceintes de la Thomas Riley High School de Watts, en Californie. Le programme est dirigé par Krishna Kaur; son organisation, Yoga for Youth, apporte le yoga et la méditation dans les écoles et les centres de détention pour jeunes.»