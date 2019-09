Le Luberon de Willy Ronis

«Ce fut était un homme profondément concerné par ce qu’il considérait comme ses frères humains, leur vie quotidienne mais aussi leurs souffrances et leurs combats. Il a été communiste dès son plus jeune âge et a suivi tous les mouvements sociaux de son époque qu’il a évidemment photographiés. Son intérêt pour les arts, particulièrement la peinture hollandaise, se retrouve dans un goût de la composition très fort. Ce qui est merveilleux dans son travail, c’est l’attention qu’il a pour les autres quand il photographie. C’est quelqu’un qui est toujours à la hauteur de la personne qu’il photographie et qui porte un regard empathique et tendre. On le sent dans son travail et je pense que les gens y sont sensibles.»