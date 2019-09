Wildlife photographer of the year, les plus belles photos du monde animal

«Accentuant son apparence mûre avec des couleurs pastel, des lèvres saillantes et un front rose remarquable, ce Labre à tête de mouton se propose d’impressionner les femelles et de vaincre ses rivaux, qu’il va mordre à la tête. J'ai longtemps été fasciné par l’aspect de cette espèce et son histoire. Les individus sont d'abord des femelles et, lorsqu'elles atteignent un certain âge et une certaine taille (jusqu'à un mètre de long), elles peuvent se transformer en mâles. À cause de leur longue vie et de leur croissance lente, l'espèce est intrinsèquement vulnérable à la surpêche. Cet animal aime les récifs rocheux dans les eaux froides du Pacifique occidental, où il se nourrit de crustacés.»