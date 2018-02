«La plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils voudraient retourner à l'époque soviétique»

Le dernier immeuble inhabité de Yur-Shor town, Vorkouta. Russie. 2009 | Tomeu Coll

«J'ai commencé ce projet en 2009, bien que le travail de recherche ait débuté environ un an et demi avant de me rendre en Russie. Je suis allé à Vorkouta deux fois, en 2009 et en 2010. J’ai fait le premier voyage pendant l'été et le deuxième à la fin de l'hiver, pendant ce qu’ils appellent “le printemps”. Mais c'est un printemps blanc: il n’y pas de fleurs et il fait environ -35 degrés. Je suis né à Majorque, une île méditerranéenne. Nous n'avons pas de grandes tempêtes de neige là-bas, ni d'hivers glacés. En réalité il ne fait pas vraiment froid. C'est l'humidité qui dérange au quotidien. Sur mon île je ressentais un sentiment d’isolement et j’ai cherché à comprendre ce sentiment. Je pense que la seule façon de savoir ce que signifie réellement se sentir isolé est d'aller dans un endroit loin de tout et de rencontrer les gens qui y vivent pour comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, leurs attentes, leurs valeurs, leurs rêves... leur vie quoi.»