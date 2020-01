Voici à quoi ressemble le «Kamasutra» version 2020

Plus de quinze siècles se sont écoulés depuis la création du premier Kamasutra par l'auteur indien Vâtsyâyana. Partant du principe que les rapports entre les hommes et les femmes évoluent et qu'ils gagneraient à être bien plus égalitaires, les éditions Leduc ont proposé à Lucile Bellan et à l'illustratrice Petite Bohème de revisiter cet ouvrage si célèbre en y injectant de la modernité et du féminisme. «On partage tout à égalité, même le plaisir», annonce l'accroche du livre. Le contenu est totalement à l'avenant.

Au total, le livre propose soixante configurations à tester à deux ou plus. En voici quelques extraits, accompagnés des illustrations les moins explicites de l'ouvrage. Pour découvrir le reste, il faudra se procurer le «Kamasutra» 2020 de Lucile Bellan et Petite Bohème, sorti le 14 janvier 2020.