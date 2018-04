Le président Emmanuel Macron a atterri sur le sol américain lundi 23 avril avec son épouse Brigitte Macron, pour une visite de trois jours à Washington. L’occasion pour Macron et Trump de débattre de très sérieux sujets internationaux, comme l'accord sur le nucléaire iranien. Mais les nombreuses photos prises et diffusées par les agences ont aussi recelé des tonalités parfois glamour, parfois humoristiques. Un côté show off, cinématographique.