Aux Philippines, les survivants de la guerre contre la drogue

Hannah Reyes Morales

«J'ai commencé à travailler sur ce projet il y a plus d'un an, et je le mène petit à petit quand je suis à Manille. J’avais besoin de voir quelle est la vie des gens dans les communautés touchées par la guerre contre la drogue aux Philippines. J'étais curieuse des habitants qui se rassemblent pour voir les cadavres la nuit et qui se retirent ensuite dans leurs maisons, une fois les corps emballés. Sur cette photo, on peut voir une jeune famille dans les rues à l'extérieur d'un bidonville, dans la région métropolitaine de Manille.»