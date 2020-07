Le plateau d'Albion: du fracas de l'atome aux chuchotements souterrains

La France est une puissance nucléaire. Cette indépendance nationale est l'un des instruments de sa souveraineté, car nous ne dépendons d'aucun autre État pour déployer notre arsenal atomique si cela devait s'avérer nécessaire. C'est en plein cœur de la Guerre froide que cette liberté d'action nous a permis d'être un acteur incontournable de la stabilité globale. «Ni Washington, ni Moscou!», pouvait-on alors entendre à l'Élysée, dans les couloirs des états-majors ou encore au Quai d'Orsay.

En 1966 le site du plateau d'Albion, situé dans entre le Vaucluse et les Alpes, est choisi pour l'implantation des zones de lancements (ZL) qui abriteront les silos des missiles sol-sol balistiques stratégiques (SSBS). Ces silos, dont chacun abritait un missile nucléaire pointé sur une ville russe, ont été démantelés en 1996. Ce dispositif était complété par les postes de commandements de tirs (PCT), creusés dans les massifs rocheux avoisinant. C'est au cœur de ces galeries de plusieurs kilomètres que se trouvait le bouton nucléaire français. L'ensemble du dispositif du plateau d'Albion a été, pendant deux décennies, le territoire le mieux gardé et le plus surveillé de France.

Aujourd'hui ne subsistent que les vestiges des zones de lancements, dont une bonne partie sont reconverties en centrales photovoltaïques. Cependant l'ensemble des galeries qui formaient le dispositif du poste de commande de tir 1 a été reconverti en laboratoire souterrain à bas bruit (LSBB). Rattaché à l'université Côte d'Azur, les équipes transdisciplinaires du monde entier s'y sont fixées pour établir les thèmes de recherches et les objectifs suivants: «Environnement bas bruit, observation et expérimentation haute sensibilité, observation terre solide, zone critique, atmosphère, rayonnement cosmique géophysique, ondes (déformation, translation, rotation), champ de gravité, hydrogéologie, dynamique des transferts, réservoirs géologiques, phénomènes transitoires haute énergie dans l'atmosphère, neuroscience, biologie et ADN dans les roches.»

L'étendue de ce territoire, autrefois destiné à déchaîner un assourdissant feu des enfers, est aujourd'hui l'un des plus apaisé de l'Hexagone. On n'y crie plus, on y chuchote, tant dans ses entrailles au sein du LSBB qu'en surface où est installée l'une des stations d'écoute de la DGSE. Le plateau d'Albion est à ce titre un lieu fascinant, témoin et vestige de la Guerre froide, de son histoire et des mutations qui l'ont accompagnée. Le parcours photographique proposé ici ne rend pas compte de la beauté sauvage et extraordinaire de ce plateau que la topographie militaire n'a, en fin de compte, que peu altérée.