La seconde vie de nos objets personnels après notre mort

«Au cours des quinze mois qui ont suivi, j'ai visité plusieurs centaines de ventes à Dallas, au Texas, où je vis. Daylight Books a vu certaines de mes images lors d’une lecture de portfolio et a proposé de publier une monographie de ce travail, qui deviendra What Is Left Behind – Stories from Estate Sales. Lorsque j'ai commencé à éditer mes images pour le livre, j'ai cessé de me rendre à ces ventes et je n'y suis plus allé depuis le printemps 2016. On m'a souvent demandé pourquoi je n’y allais plus. Je réponds toujours que j'ai déjà exprimé dans le livre ce que je voulais dire. J'ai pris cette photo car enfant, j’avais un CD rouge avec un cow-boy (je pense que c'était Roy Rogers chantant “Big Rock Candy Mountain”). Ces disques mis en vente m’ont immédiatement projeté dans mon enfance dans le Midwest.»