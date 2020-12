Courchevel, le 16 février 1975 – VGE aimait particulièrement le tennis et le ski. Un peu moins d'un an après son arrivée à l'Élysée, près de soixante journalistes, photographes et caméramans couvrent ses vacances à Courchevel. Un reportage télévisé, visible sur le site de l'INA, le montre sur ses skis descendant les pistes. Dans les commentaires, le journaliste note que «pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide. On lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure.»