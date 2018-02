«Fabriquer un crayon est un processus étonnamment complexe»

«Le crayon “mine” est fait d'un mélange de graphite et d'argile, en ajoutant de la cire pour la douceur. Plus de graphite rend le crayon plus noir et plus doux; plus d'argile le rend plus dur. Cet employé travaille chez General Pencil depuis quarante-sept ans. La machine derrière lui mélange des ingrédients pour faire du pastel blanc.»

Crédit: © Christopher Payne / Esto