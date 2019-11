L'Université polytechnique de Hong Kong, bastion de résistance des manifestants

Près de six mois après le début du mouvement de contestation pro-démocratie à Hong Kong, la confrontation la plus longue et l'une des plus violentes a lieu au sein du campus de l'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU), où des manifestant·es sont retranché·es depuis le dimanche 17 octobre. Le siège orchestré par les forces de l'ordre, interrompu à diverses reprises par des affrontements violents, ont poussé certain·es manifestant·es à tenter de quitter le campus. Beaucoup se sont retrouvé·es pris·es au piège par les cordons de police qui entourent l'université. Ce mardi 19 octobre, une centaine de personnes tiendrait encore le site.