Les croyants chrétiens du monde entier se sont rassemblés cette semaine pour célébrer la Semaine sainte, qui précède Pâques et marque la fin du Carême. De Nairobi au Vatican en passant par Los Angeles, Malaga ou Manille, les traditions sont multiples pour commémorer la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Elles ont parfois pris une teinte plus politique, notamment en solidarité avec l'Ukraine, dont des représentants ont été reçus par le pape François.