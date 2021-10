Une étudiante reçoit une dose de vaccin contre le Covid-19 à l'école Narasikalai dans la province méridionale de Narathiwat, en Thaïlande, le 15 octobre. Le royaume est toujours aux prises avec sa troisième vague épidémique, provoquée par le variant Delta. Il enregistre environ 10.000 nouvelles infections par jour et totalise à ce jour plus de 1,57 million de cas et 16.369 morts. La pandémie a touché 239,6 millions de personnes dans le monde et a fait au moins 4,9 millions de morts, selon les données compilées par l'université américaine Johns-Hopkins.