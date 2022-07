Une femme va chercher de l'eau dans un puits de la région de Loiyangalani, au Kenya, lundi 11 juillet. Des familles touchées par une sécheresse sévère et prolongée sont hébergées dans le village de Parapul, dans le nord du pays. La colère enfle au Kenya, où la hausse des prix affecte la population. Les prix de l'essence et du gaz inquiètent beaucoup, ainsi que ceux des matières premières comme le blé, le maïs et l'huile, dont l'Ukraine et la Russie sont de gros exportateurs. Une telle situation a des «conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire» dans la Corne de l'Afrique, comme au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, s'est alarmée l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.