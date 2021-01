Un employé déplace des cercueils sur lesquels il est écrit «risque d'infection» ou «corona» à la craie, dans la salle de deuil du crématorium de Meissen, dans l'est de l'Allemagne, le 13 janvier. Ce crématorium a du mal à faire face à l'explosion du nombre de décès dus à la pandémie de coronavirus dans la région. Les cercueils sont empilés parfois par trois ou stockés dans les couloirs en attente de crémation. Jeudi 14 janvier, 1.244 personnes sont mortes des suites du Covid-19 en Allemagne, un record. Ce pays, qui avait traversé la première vague bien mieux que la plupart des autres pays européens, a été submergé par la deuxième. Un peu plus de 16.000 personnes y sont mortes du coronavirus en décembre. La chancelière allemande Angela Merkel a demandé une réunion des autorités la semaine du 18 janvier, alors que les écoles et les magasins non essentiels sont déjà fermés.