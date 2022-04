Des sauveteurs de la Garde côtière évacuent des résidents de leurs maisons inondées, le 12 avril, dans la ville de Panitan, dans la province de Capiz. Aux Philippines, les glissements de terrain et les inondations provoqués par la tempête Megi ont fait au moins 148 morts et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Selon les scientifiques, ces tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique.