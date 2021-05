Une étudiante participe à une manifestation pour dénoncer la politique du gouvernement à Cali (Colombie), le 11 mai. Dimanche 9 mai, les autorités ont annoncé un renforcement de la présence militaire et la fermeture des «frontières» du département du Valle del Cauca, dont Cali est le chef-lieu, jusqu'au 15 mai. Cette ville de 2,2 millions d'habitants est devenue l'épicentre du mouvement qui secoue le pays depuis le 28 avril. Le bilan officiel des manifestations fait état de 27 morts et de plus de 1.500 blessés, autant du côté des civils que des forces de l'ordre. Selon les organisations de défense des droits Temblores et Indepaz, 47 personnes ont été tuées, dont 39 par la police.