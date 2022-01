La tour al-Hamra de Koweït City (à droite), le siège de la Banque nationale du Koweït (au centre) et la tour al-Rayah (à gauche) se détachent d'un épais brouillard, tôt le 13 janvier. L'État pétrolier a appelé ses citoyens à ne pas se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et à les quitter s'ils s'y trouvent déjà, en raison des hausses des contaminations au variant Omicron.