Une femme pose pour une photo dans un tunnel de fleurs au Dubai Miracle Garden, le plus grand jardin de fleurs au monde, aux Émirats Arabes Unis, le 11 novembre. Ce jardin, comprenant plus de 150 millions de fleurs et plus de 120 variétés accueille généralement 1,5 million de visiteurs et visiteuses par an entre la mi-novembre et la mi-mai.