Des familles afghanes déplacées à l'intérieur du pays, qui ont fui les provinces de Kunduz et de Takhar en raison des combats entre les talibans et les forces de sécurité afghanes, collectent de la nourriture à Kaboul le 9 août. Les talibans se sont emparés, jeudi 12 août, de Kandahar, dans le sud, et d'Herat, à l'ouest, respectivement deuxième et troisième ville du pays. Vendredi, ils ont pris Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand (sud-ouest). Les chutes précipitées de ces villes majeures constituent un revers dévastateur pour le régime de Kaboul, alors que le retrait total américain est prévu d'ici au 31 août.