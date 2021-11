Des militants pour le climat portent les masques représentant le président américain Joe Biden (à gauche) et le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d'une manifestation contre les combustibles fossiles, à Glasgow, le 12 novembre, alors que se tient la COP26. Pour la première fois, douze pays et régions (dont le Costa Rica et le Danemark –premier producteur de l'Union européenne de pétrole– qui ont lancé l'initiative, ainsi que la France, le Groenland, l'Irlande, le Pays de Galles, le Québec et la Suède) ont fixé la fin de leur production de pétrole et de gaz. Cependant, cette alliance ne comporte pas les grands pays producteurs de pétrole et de gaz, comme les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite, le Canada, l'Irak ou la Norvège.