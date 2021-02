Les gens regardent les restes d'un barrage le long de la rivière Dhauliganga, près de Tapovan, dans l'État de l'Uttarakhand, le 9 février, après qu'il a été détruit par une crue subite attribuée à la rupture d'un glacier de l'Himalaya deux jours plus tôt. Dimanche, les flots torrentiels ont dévasté cette vallée du nord de l'Inde, détruisant tout sur leur passage, submergeant un complexe hydroélectrique et emportant des routes et des ponts. Au moins une trentaine de personnes ont été tuées et plus de 170 restent portées disparues. Des ONG et des experts y voient le résultat du changement climatique dans la région, qui évolue plus rapidement que les autres zones montagneuses dans le monde.