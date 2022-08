Les pompiers boivent de l'eau et prennent un peu de temps pour se reposer lors d'une opération visant à arrêter un incendie de forêt dans le village de Sameiro près de la ville de Manteigas, mercredi 10 août. Un feu de forêt qui s'est déclenché le 6 août fait rage dans le parc naturel de la Serra da Estrela, dans le centre du Portugal. Plus de 10.000 hectares ont été brûlés et plus de 1.500 pompiers sont mobilisés. En France, huit grands feux, notamment en Aveyron ou dans le Maine-et-Loire, ravagent le pays.