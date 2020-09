Les autorités régionales de Tigray, au nord de l'Éthiopie, ont organisé le 9 septembre 2020 l'élection de leurs 190 député·es malgré le report officiel du scrutin au niveau national à cause du Covid-19. C'est un véritable défi lancé à l'encontre du Premier ministre Abiy Ahmed, dont le gouvernement est en proie à des divisions politiques et ethniques, et qui juge ces élections totalement illégales. Malgré tout, aucun incident n'a été observé dans les 2.600 bureaux de vote de la région, et les résultats seront connus dans les prochains jours.