Des gens se rassemblent à l'extérieur de l'ancien pensionnat indien de Kamloops le 5 juin, alors que les ossements de 215 enfants autochtones enfouis dans une fosse commune ont été découverts le 28 mai en Colombie-Britannique. Cette découverte a provoqué la «consternation» de la classe politique canadienne, et des demandes de réparations. Des fouilles vont commencer pour exhumer les corps et tenter de redonner une identité à chacune de ces victimes. Dans son rapport établi en 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada avait établi qu'entre 1880 et 1996, le pays comptait 139 pensionnats dans lesquels l'État avait enfermé plus de 150.000 enfants autochtones afin «de tuer l'Indien qui était en eux» pour les assimiler à la culture blanche dominante. On estime que près de 3.200 enfants sont morts dans ces pensionnats «indiens».