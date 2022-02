Les gens regardent les équipes des services d'urgence marocains travailler au sauvetage de Rayan, 5 ans, tombé au fond d'un puits de 32 mètres de profondeur quelques jours plus tôt, dans le village isolé d'Ighrane, le 5 février. Rayan n'a pas pu être sauvé et a été enterré, lundi 7 février, près de son village, dans la province de Chefchaouen, une région déshéritée du nord du royaume. Si le drame a rassemblé les Marocains dans un élan d'unité, plusieurs médias ont dénoncé la prolifération dangereuse de puits clandestins et non sécurisés qui serviraient à irriguer les cultures. Ils ont exhorté les autorités à y remédier.