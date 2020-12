Un ramasseur de déchets tire sa charrette dans une rue déserte près de la mosquée Süleymaniye, à Istanbul en Turquie, pendant un couvre-feu visant à freiner la propagation de la pandémie le 6 décembre. En réponse à une flambée des contaminations au coronavirus, le pays a durci ses restrictions: surveillance des rues d'Istanbul par drones, usage des transports en commun interdit aux moins de 20 ans et aux plus de 65 ans, mise en place d'un couvre-feu en semaine, et confinement total les week-ends. Selon le bilan officiel, plus de 14.000 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie, pour une population totale de 83 millions d'habitants.