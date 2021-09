Une semaine dans le monde en 7 photos, du 4 au 10 septembre 2021

Une femme regarde depuis le balcon de son appartement à Hanoï, au Vietnam, pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19, le 4 septembre. 8 millions de personnes vivant dans la capitale vietnamienne sont soumises à un ordre strict de rester à la maison depuis fin juillet, ne pouvant sortir que pour aller chercher de la nourriture ou se rendre à l'hôpital. Le pays a enregistré plus de 540.000 contaminations et plus de 13.000 décès au total. Surplombant les rues désertes d'Hanoï, les petits balcons sont devenus des lieux de refuge pour les habitants confinés.