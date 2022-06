Une vue aérienne montre le mur érigé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, près du village de Tolcze (comté de Sokolka), dans le nord-est polonais, mercredi 8 juin. La Pologne avait entamé, en janvier dernier, la construction d'une nouvelle clôture à sa frontière avec la Biélorussie, destinée à empêcher l'arrivée de migrants illégaux, après la crise migratoire ayant opposé Varsovie et Minsk fin 2021. Longue d'environ 186 kilomètres, soit près de la moitié de la longueur totale de la frontière (418 kilomètres), la barrière métallique est haute de plus de 5 mètres.