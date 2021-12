Des bébés tortues olivâtres se dirigent vers la mer à San Juan del Sur, au Nicaragua, pendant la saison de nidification, le 5 décembre. La plage de la Flor, en raison de son climat tropical et de ses eaux chaudes, est l'une des sept plages d'Amérique centrale où nichent chaque année plusieurs centaines de tortures. Cette espèce, qui, à l'âge adulte, mesure un peu plus de 50 centimètres de long et pèse environ 38 kilos, peut pondre environ quatre-vingt-dix œufs entre l'aube et le crépuscule. Le processus d'incubation dure entre quarante et soixante-dix jours.