Une altercation entre des fêtards et des policiers dans la rue après la fermeture des pubs à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, le 4 novembre, à la veille d'un deuxième confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. L'Angleterre a imposé jeudi un reconfinement d'un mois à ses 56 millions d'habitant·es. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 48.000 morts de personnes testées positives au virus, et plus d'un million de cas recensés. L'Europe est la région du monde où le nouveau coronavirus se propage le plus vite: plus de 11 millions de cas y ont été comptés, dont la moitié répartis entre la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni.