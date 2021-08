Des manifestants se rassemblent au port de Beyrouth (Liban) à l'occasion du premier anniversaire de l'explosion qui a ravagé le port et la capitale du pays, le 4 août. Depuis la déflagration du 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts, de nombreuses familles enchaînent les manifestations et les sit-in pour forcer les autorités à faire la lumière sur ce qui s'apparente à un crime d'État. D'un autre côté, les responsables politiques ne cessent de faire obstruction à la formation d'un gouvernement et à la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à la sortie de crise du pays. Le Liban affronte une triple crise: politique, économique –l'une des pires à l'échelle planétaire depuis 1850, selon la Banque mondiale, avec des pénuries de carburant, de médicaments et des coupures d'électricité jusqu'à vingt-deux heures par jour– et sanitaire –liée au Covid-19.